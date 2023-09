Sophia Loren cade in casa, operata d'urgenza: annullati tutti gli appuntamenti

Paura per Sophia Loren per una brutta caduta avvenuta nella mattinata del 24 settembre nella sua casa di Ginevra. L'attrice è stata trasportata in ospedale dove le sono state diagnosticate fratture all'anca. E' stata operata e le sue condizioni sono buone. Dovrà osservare un breve periodo di riposo per cominciare poi con la riabilitazione.

Impegni annullati

Sophia Loren, che ha da poco compiuto 89 anni, è assistita dai figli Edoardo e Carlo. Annullati tutti gli impegni della diva puteolana che era attesa a Bari per ricevere la cittadinanza onoraria nei prossimi giorni e per inaugurare un nuovo ristorante.