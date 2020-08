Il focolaio della Sonrisa si allarga: un positivo anche a Lettere

C'è preoccupazione per il vero e proprio focolaio che si è venuto a determinare all'interno dell'hotel-ristorante la Sonrisa. Nonostante le precauzioni prese per arginarlo e provare a confinarlo alla sola Sant'Antonio Abate, il virus inevitabilmente ha varcato i confini comunali. Arrivando a Lettere dove è stato riscontrato un nuovo positivo legato proprio a quel focolaio. A comunicarlo è stato il sindaco della cittadina dei Monti Lattari, Nino Giordano.

“Purtroppo devo comunicarvi che anche una nostra concittadina operatrice del settore ricettivo è risultata positiva al Covid19. La giovane sta bene e non ha sintomi, e con i suoi familiari sono in isolamento obbligatorio. Di concerto con l’Asl stiamo pianificando gli interventi da eseguire a brevissimo (eventuali tamponi, sanificazione, isolamenti). Ci stringiamo attorno alla famiglia ed alla concittadina contagiata ma ora dobbiamo dare prova di grande senso di responsabilità. Innanzitutto dobbiamo restare tranquilli e non farci prendere dal panico perché ogni precauzione necessaria sarà tempestivamente adottata sempre di concerto con l’ASL e l’unità di crisi regionale”. Queste le parole del primo cittadino diffuse in una nota.