Sonrisa, Imma Polese: "Oltre cento persone senza lavoro. Pronti a ricorrere alla Corte di Strasburgo"

La confisca della Sonrisa, divenuta esecutiva dopo la sentenza della Cassazione e l'assegnazione al Comune di Sant'Antonio Abate della struttura ricettiva, teatro anche della nota trasmissione televisiva su Real Time "Il Castello delle Cerimonie", ha gettato nello sconforto i dipendenti che in questi giorni stanno dando vita a manifestazioni al fine di non vedere perso il proprio posto di lavoro.

"I nostri dipendenti sono la nostra famiglia"

Ad oggi non è ancora chiaro quale potrebbe essere la destinazione del grand hotel, visto che il sindaco di Sant'Antonio Abate, Ilaria Abagnale, aspetta di conoscere i tempi previsti per l'acquisizione.

Imma Polese, che ha ereditato dal papà, don Antonio Polese, morto nel 2016, le redini della struttura, spiega al settimanale Chi: "Siamo in pena anche per i nostri dipendenti, che sono la nostra famiglia. Stiamo parlando di oltre cento persone che si ritroverebbero senza lavoro. Stiamo continuando a lavorare abbiamo, una programmazione già in corso. La Sonrisa non ha chiuso e non ha cessato l’attività. C’è sicuramente qualche piccola paura da parte degli ospiti davanti alla prospettiva dei prossimi mesi. Polese e il marito Matteo Giordano, spiegano di voler rivolgersi anche alla Corte di Strasburgo per vedere riconosciuto il diritto a mantenere la struttura."La Sonrisa è la nostra vita. Facciamo vacanza soltanto un giorno all’anno, a Ferragosto: andiamo a Capri per mantenere una vecchia usanza del papà di Imma. Pensare che tutto questo mondo possa essere distrutto significa cancellare una fetta d’Italia. Qui sono passati tutti: Mario Merola, Gigi D’Alessio, Sofia Loren, Diego Armando Maradona, il grande chef Antonino Cannavacciuolo, che ha anche lavorato al Castello, e continuerei per ore e ore... Scusatemi, siamo distrutti", spiegano i due coniugi.