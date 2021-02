Il fidanzato di Sonia Di Maggio: “L'ha presa al collo e l'ha accoltellata”

"Stavamo andando al supermercato, poi è sbucato lui. L'ha presa dal collo e ha cominciato ad accoltellarla, ha continuato dandole più di una ventina di coltellate. Lei ha cercato di liberarsi e io nel frattempo stavo cercando aiuto. Poi mi sono messo ad urlare ed è arrivato qualcuno. Ma lui era già scappato e lei stava a terra". È il racconto shock di Francesco Damiano, il fidanzato di Sonia Di Maggio, fatto ai microfoni di Mattino Norba. "Non accettava che lei lo avesse lasciato, le mandava messaggi".

Sonia è la 29enne uccisa a coltellate l'altra sera a Minervino in provincia di Lecce, mentre era in compagnia del nuovo fidanzato. A infliggere le coltellate l'ex compagno della ragazza che non si rassegnava alla fine della relazione. L'uomo è stato già fermato, è in carcere con l'accusa di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione. Intanto oggi sarà conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo di Sonia. La comunità di Specchia Gallone, frazione di Minervino, è sconvolta per quanto accaduto e sta organizzando una fiaccolata per ricordare la donna.