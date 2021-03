In coma dopo il vaccino, il figlio di Sonia Battaglia: "Aiutateci a salvarla"

Sonia Battaglia, 54 anni, è ancora ricoverata in gravi condizioni all'Ospedale del Mare. Il primo marzo si è sottoposta il primo marzo al vaccino AstraZeneca, lotto ABV5811, poi ritirato in tutta Italia, ma al momento non è stata provata alcuna correlazione tra la dose somministrata e l'emorragia cerebrale che l'ha colpita, seguita poi anche da un infarto. Il giorno dopo il vaccino stava bene e si è anche recata al lavoro, ma nei giorni successivi le sue condizioni sono via via peggiorate.

NapoliToday ha raggiunto i due figli della donna, Mario e Raffaele, giunti al capezzale della madre all'Ospedale del Mare, con il loro papà. "Mia mamma attualmente è in coma in terapia intensiva. I medici stanno indagando su eventuali patologie pregresse che poteva avere, ma finora è stato escluso tutto. Noi siamo convinti che sia qualcosa scaturito dal vaccino viste le ultime scoperte. Ovviamente nessuno per ora può confermare questa nostra tesi, che non viene comunque neppure esclusa. Mia madre era una donna sana, che non aveva problemi di salute. Facciamo un appello a chiunque si possa interessare al caso e che sappia come salvarla".