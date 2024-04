Banconote contraffatte vendute in Italia e all’estero: maxi operazione dei carabinieri

Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del comando Antifalsificazione monetaria stanno eseguendo a Napoli, in altre località del paese ed in Francia, un’ordinanza di applicazione di misure cautelari per il reato di vendita di valuta in euro contraffatta in Italia ed all’estero.

L'ordinanza è stata emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, e riguarda decine di persone ritenute "gravemente indiziate" dagli inquirenti.

A 13 tra loro è contestato il reato di associazione per delinquere: nel corso delle indagini è emerso il coinvolgimento, infatti, del clan camorristico dei Mazzarella.

Nell’operazione sono impegnati oltre 300 carabinieri. Seguiranno aggiornamenti.