Falsificano 5 milioni di euro: sul "mercato" banconote da 20 e 50 euro

Dalle prime ore di oggi i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza stanno eseguendo un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di 10 persone (quattro tratte in arresto in carcere, tre poste agli arresti domiciliari e tre destinatarie dell'obbligo di dimora).

Falsificate banconote da 20 e 50 euro

Tutti sono indagati, a vario titolo, per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione di monete, spendita e introduzione di monete falsificate. L'operazione nasce da un'articolata attività d'indagine, andata avanti per oltre un anno, che ha permesso di scoprire come gli indagati avrebbero fabbricato e commercializzato banconote false da 20 e 50 euro.

Ai vertici dell'organizzazione figurano due soggetti napoletani che, secondo quanto emerso dalle indagini, hanno intrattenuto stabili rapporti con un falsario, incentivandolo e sollecitandolo ad incrementare la quantità e la qualità della produzione.

La base in una tipografia

I due promotori del sodalizio hanno, inoltre, individuato gli acquirenti finali delle banconote con i quali si sono accordati per l'acquisto, la consegna e il pagamento della valuta contraffatta. Il falsario, anch'egli originario di Napoli, risulta aver realizzato ingenti quantitativi di valuta contraffatta servendosi di due locali di Carinaro (CE): una dimora privata in cui sarebbero avvenute anche le consegne e una tipografia formalmente intestata alla figlia dove ha custodito le attrezzature per stampare le banconote e i patch oleografici da apporvi in modalità digitale.

Il sodalizio si è servito di una rete stabile di canali di smercio delle banconote false prodotte nonché di finanziatori, fiancheggiatori e di soggetti che si sono occupati materialmente del trasporto della valuta contraffatta.

Prodotti 5 milioni di euro falsi

Uno dei corrieri è stato arrestato in flagranza di reato mentre trasportava una fornitura di ben 37.804 banconote da 50 euro della serie "Europa" prelevata, poco prima, nell'abitazione oel falsario. Nonostante l'arresto di un membro del sodalizio, i promotori dell'associazione hanno continuato nell'attività, valutando nuove strategie per finanziare e riprendere la stessa, anche per "rientrare del danno" subito dopo il sequestro.

Questa "zecca parallela" avrebbe messo in circolazione oltre 5 milioni di euro falsi (di cui 1,9 milioni posti sotto sequestro), generando un profitto illecito di circa 750mila euro.