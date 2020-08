Spendevano soldi falsi in provincia di Latina: arrestati due napoletani

A San Felice Circeo i carabinieri, a conclusione di un breve inseguimento, hanno arrestato in flagranza del reato di 'concorso nella spendita ed introduzione nello stato di monete falsificate', un 35enne ed un 28enne entrambi di Napoli. I due sono stati sorpresi dai militari operanti subito dopo aver ceduto ad un commerciante del luogo ed ancor prima ad una commerciante di Monte San Biagio banconote contraffatte, ciascuna da 50 euro, poste poi sotto sequestro.

Successivi accertamenti hanno consentito di rinvenire e sequestrare altre sette banconote contraffatte dello stesso importo, nonché la somma in contante di 445 euro, ritenuta provento di cambio di altre cartemonete alterate e di sequestrare l'autovettura usata per tale attività. Gli arrestati sono stati trattenuti nelle locali camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, innanzi all'autorità giudiziaria.