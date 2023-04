Soldi falsi e merce contraffatta: gli affari di una pelletteria

Soldi falsi e merce contraffatto mascherati con un negozio vero. E' quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia Stella durante controlli a tappeto nella zona della stazione centrale di Napoli. Durante le operazioni i militari hanno denunciato per contraffazione, ricettazione, detenzione di banconote contraffatte e possesso di documenti contraffatti l’amministratore unico di una pelletteria di via Bologna. I Carabinieri hanno sequestrato preventivamente l’intero esercizio commerciale dove sono stati rinvenuti 48mila marchi contraffatti, 80 euro falsi e una carta di identità contraffatta. La merce era nascosta in un sistema a scomparsa ricavato sotto il banco vendita.