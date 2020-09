"Scusi, cosa nasconde nel reggiseno?": scoperta falsaria con 900 euro in petto

I carabinieri della Teneza di Quarto hanno arrestato per possesso di monete false una 36enne del posto. I militari - che erano impegnati in un servizio di controllo - hanno notato la donna uscire da alcuni negozi senza acquistare nulla. Così i carabinieri hanno fermato la donna e hanno notato 9 banconote da 100 euro, false, occultate nell'imbottitura del reggiseno. La donna è stata arrestata e sottoposta ai domiciliari in attesa di giudizio.

