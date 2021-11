Perdono soldi sull'Asse Mediano: automobilisti scendono dalle auto per raccogliere le banconote

Due persone in sella ad uno scooter hanno perso sull'Asse Mediano diverse banconote. Gli automobilisti passati poco dopo si sono fermati a raccogliere questa "pioggia" di denaro, come spiega SiComunicazione.

Dopo poco si è verificato un tamponamento a causa degli automobilisti che inchiodavano per non lasciarsi sfuggire tale occasione. Il denaro sarebbe frutto di una rapina, ma i due malviventi non avrebbero fatto nulla per tornare indietro e raccoglierlo per paura del possibile arrivo delle forze dell'ordine.