Sogna di lavorare nel Napoli con qualsiasi mansione, Simioli: "Siete crudeli. Lo avete ricoperto di insulti"

Gianni Simioli ha racconto la testimonianza di un giovane in cerca di lavoro. Il suo sogno è lavorare nel Napoli, essendone un tifoso sfegatato. Il video, pubblicato sui social del conduttore radiofonico, è stato commentato in maniera negativa da molti utenti, tamto da spingere Simioli a rimuoverlo.

"Buongiorno, mi ha scritto quasi disperato il ragazzo che chiede un lavoro qualsiasi ma potendo nel SSC Napoli con qualsiasi mansione e soprattutto perché tifoso sfegatato di una squadra il cui significato extra calcistico conosciamo tutti ( o forse no?). Non ha chiesto nulla di che, solo poter realizzare un sogno e non ha mai escluso neanche l’ipotesi di fare il muratore o alzare gli escrementi dei vostri cani: ma siete crudeli e spietati e dovevo aspettarmelo che l’avreste ricoperto di insulti. Elimino il video, ma proverò a raggiungere qualcuno della società azzurra affinché possano prendere in esame la sua umilissima richiesta. Chiedo scusa a G (sono stato io, solito scemo fiducioso nel prossimo a insistere che realizzasse un messaggio sincero da pubblicare) e gli prometto che mi darò da fare. Perché se tra voi c’è chi ha smesso di sperare e sognare, io gli indirizzo tutto il mio rispetto ma questo non vi deve permettere di di spegnere la voglia di provarci e non arrendersi di (a questo punto) quei pochi di noi che ancora ci vogliamo credere che alla fine una cosa bella possa accadere anche al nostro futuro".