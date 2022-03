Bambina rischia di soffocare, la madre la tiene in braccio disperata: un carabiniere le salva la vita

Un carabiniere scelto ed in servizio presso la tenenza dei carabinieri di Melito, Andrea Tomarchio, ha salvato la vita ad una bambina del posto.

Il sindaco di Melito di Napoli, Luciano Mottola, racconta l'accaduto con un post Facebook: "Il militare, intento ad effettuare servizio di pattugliamento, ha notato una cittadina melitese in strada in preda alla disperazione. La donna teneva in braccio la propria figlia, che stava rischiando di morire soffocata. La bimba è stato così trasportato prontamente al vicino ospedale, dove i medici hanno potuto prestarle immediati soccorsi. Grazie alla solerzia ed alla tempestività del carabiniere, la bimba è fuori pericolo e potrà presto essere riabbracciata dalla madre. A nome mio e dell’intera città di Melito ringrazio il carabiniere per la prontezza che ha consentito il salvataggio di una giovanissima vita umana e nel contempo ringrazio le forze dell’ordine operanti nella nostra realtà per il lavoro che ogni giorno compiono per garantire l’ordine e la sicurezza sul nostro difficile territorio".