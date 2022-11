I soccorsi: vigili del fuoco da quattro regioni

Dopo il nubifragio che ha colpito Ischia e la frana che ha inondato il Comune di Casamicciola i vigili del fuoco sono impegnati sull'isola in soccorso alla popolazione, nella ricerca dei dispersi e nelle operazioni di rimozione del fango dalle strade di collegamento.

Sono state inviate squadre in rinforzo da Lazio, Abruzzo, Puglia e Molise. C'è anche una squadra Usar, specializzata nella ricerca di persone sotto le macerie, o disperse in situazioni avverse come quella di Ischia, di sei unita' inviata ad Ischia questa notte alle quattro da Avellino.