Nel pomeriggio di ieri 18 agosto 2023, alla sala operativa della guardia costiera di Ischia, sotto il coordinamento della direzione marittima della Campania, è arrivata la segnalazione di una persona infortunata, impossibilitata a camminare e bloccata a mare, nella zona degli scogli della Pelara in località Forio.

La donna a causa delle sue condizioni non riusciva a rientrare a terra e necessitava delle cure del 118. Prontamente una motovedetta “Sar” della guardia costiera, con a bordo il personale sanitario del 118, e un battello veloce della guardia costiera, si sono diretti nel tratto di mare per portare il primo soccorso alla signora e provvedere alla sua evacuazione medica via mare: era impossibile eseguirla via terra, questo a causa del percorso inaccessibile per la presenza di un costone a picco sul mare e per le condizioni di salute della signora.

La donna è stata recuperata a bordo della “Sar”, posta sulla spinale e affidata alle cure del personale del 118 presente a bordo. È stata quindi condotta in porto e poi all'ospedale.

La guardia costiera ricorda che in questi casi il numero di emergenza “da comporre in caso di pericolo è 1530”.