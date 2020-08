De Magistris: "Non si può pensare che il 70-80% dei lavoratori continui con lo smart working"

''Non si può pensare che il 70-80 per cento dei lavoratori continui in smart working perché le mail, le chat, le videoconferenze non possono sostituire il lavoro per cui siamo stati abituati a crescere come Paese ed è sbagliato anche per l'economia delle nostre città. Credo che serva un giusto equilibrio e ritengo che ci si potrebbe attestare su una percentuale di dipendenti in smart working non superiore a 1/3'', spiega Luigi de Magistris su La7 in merito allo smart working che si era reso necessario per fronteggiare l'emergenza Covid.

La tesi del sindaco di Napoli è quella di un graduale quanto necessario ritorno alla normalità delle attività, con le opportune precauzioni.