Pistole con punte di trapano in un'auto rubata, mistero a Scampia

A Scampia e i carabinieri della locale stazione avevano notato una Smart parcheggiata a via Colorini. L’auto è risultata rubata e i militari l'hanno controllata.

In quella zona – chiamata anche quella delle "Case dei puffi" – alcune vetture vengono utilizzate come posto per nascondere droga. Quello che però c’era nella biposto questa volta ha sorpreso anche i militari.

L'auto nel suo interno nascondeva una pistola, due scacciacani e diversi proiettili. Le armi hanno avevano punta di trapano incastonate nel calcio. È verosimile che possano essere state utilizzate per compiere violente rapine con le punte del trapano pronte ad infrangere i finestrini degli autisti.

Nella Smart anche un’autoradio forse rubata, uno smartphone, un coltello, un jeans e un bomber.

È stato tutto sequestrato per essere sottoposto ad accertamenti. Indagini dei carabinieri impegnati a ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. L’auto potrebbe essere stata abbandonata lì in attesa di essere ripresa ma non si esclude che quella zona passa essere la roccaforte di malviventi esperti in rapine.