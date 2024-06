Provano a rubare una Smart ma i carabinieri passano di lì: quattro in manette

I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria hanno arrestato quattro uomini per tentata rapina impropria e resistenza a aggravata a pubblico ufficiale. Uno dei quattro era in strada, stava tentando di forzare la portiera di una Smart parcheggiata.

Quando si è accorto della pattuglia, si è infilato in un’altra auto dove lo attendevano i tre complici. L’inseguimento è stato breve, durato fino a corso Salvatore D’Amato, nel vicino comune di Arzano. Sono stati tutti bloccati e arrestati. Nel loro veicolo attrezzi per lo scasso e dispositivi per inibire i sistemi di allarme. Sono tutti in carcere, in attesa di giudizio.