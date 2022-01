Oltre una tonnellata di marmitte su un camion senza autorizzazione: la scoperta

Ieri gli agenti del commissariato di Acerra hanno effettuato un servizio di controllo del territorio teso al contrasto del fenomeno dei furti di marmitte e dello smaltimento illecito di rifiuti nel comune di Cardito.

Nel corso dell’attività i poliziotti hanno controllato in via Traversa Pietro Donadio una ditta per il recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici dove hanno accertato che il titolare era sprovvisto della prescritta documentazione attestante la provenienza di oltre 1100 kg di marmitte.

Il titolare, un 29enne di Frattamaggiore, e due dipendenti sono stati denunciati per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, mentre il materiale e i macchinari sono stati sottoposti a sequestro.