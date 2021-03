Sma Campania, nuova rappresentanza sindacale in azienda

La Sma Campania si arricchisce con una nuova rappresentanza sindacale in azienda. Si tratta di Daniele Coppin eletto Rsa per la Cisal. La sigla sindacale sta allargando la propria platea di rappresentanza nella strategica partecipata regionale e punta a dare il proprio contributo per la ripartenza dell'azienda. “In questi giorni chiederemo un incontro ai vertici aziendali per proporre le nostre idee per il rilancio dell'attività della Sma Campania. Si tratta di un ente fondamentale per il benessere e la vivibilità della nostra terra”. Così il nuovo rappresentante sindacale Cisal Daniele Coppin.

“Cresce la nostra presenza all'interno delle partecipate strategiche regionali e comunali. Il nostro obiettivo è quello di tutelare il lavoro da una parte e dell'altra dare un impulso ai piani industriali delle aziende dove siamo presenti. Ci proponiamo di essere una presenza che faccia da motore alla crescita delle realtà produttive principali della nostra regione”. Queste le parole del segretario dell’Unione Provinciale Cisal di Napoli Marco Mansueto a commento della nomina di Coppin.