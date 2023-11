Slot machines alterate: scatta il sequestro

Sul territorio metropolitano è in corso un vasto programma di prevenzione e contrasto al gioco illecito che vede impegnate congiuntamente Polizia di Stato e Direzione regionale della Campania dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli - ADM.

Nell'ambito delle attività di controllo, nella notte tra sabato e domenica, in una sala giochi in via Pavia, gli agenti della Unità Operativa San Lorenzo e dell'ADM hanno accertato la presenza di 6 slot machines alterate in modo da eludere il collegamento con l’Agenzia delle Entrate e non dichiarare l'incasso ai fini fiscali.

Le apparecchiature e i 5.000 euro in esse contenuti sono stati sequestrati. Il titolare della sala giochi ed il legale rappresentate della società che aveva installato gli apparecchi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Elevati verbali amministrativi per un totale di 60.000 euro.