Sistema telematico in tilt: attività dei tribunali ferma. L'allarme

"Dal 10 novembre è in atto un'interruzione dei servizi presso la Sala Server Nazionale di Napoli. Di fatto il sistema telematico della giustizia italiana è bloccato con gravissime ripercussioni sull'attività dei magistrati, degli avvocati, del personale amministrativo e sulla complessiva amministrazione della giustizia nella nostra Nazione. Un'emergenza dietro l'altra e non possiamo non constatare la totale incapacità del ministero della Giustizia di dare risposte immediate. Noi chiediamo risposte immediate e soprattutto azioni immediate".

La sollecitazione arriva dalla segreteria distrettuale di Napoli di Magistratura Indipendente. "Chiediamo che l'Anm del Distretto di Napoli così come l'Anm nazionale si facciano seriamente carico di questa gravissima criticità e non si perda tempo in inutili e sterili discussioni sugli aggettivi da adoperare nei vari documenti che si vanno a predisporre - si legge nel documento di Mi - Noi non ci rassegniamo all'idea, in uno stato di emergenza quale quello che stiamo vivendo, di fare ascoltare la voce forte dei magistrati italiani".