Melito, il sindaco Amente positivo al Covid-19: ricoverato in ospedale per una crisi respiratoria

"Mi preme informare la cittadinanza che da la lunedì sono ricoverato presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano a causa di una crisi respiratoria, dovuta alla positività al Covid-19. Le mie condizioni sono stabili e sono monitorato costantemente dal personale medico, che mi sta assicurando tutte le cure del caso". Così Antonio Amente, sindaco di Melito, ha voluto informare sui social i concittadini circa le sue condizioni di salute.

Il primo cittadino ha voluto lanciare un nuovo appello agli abitanti del comune nel napoletano per questo periodo di emergenza causa Coronavirus: "Vi invito ancora una volta i miei ad attenervi minuziosamente alle ordinanze e alle disposizioni in materia di Covid-19; di limitare le uscite al minimo indispensabile ed in ogni caso indossare sempre la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza. Infine vi esorto ad isolarvi ed a contattare immediatamente il vostro medico curante nel caso dovreste accusare sintomi simil influenzali. Con l’aiuto del Signore ne verremo fuori".