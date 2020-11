Sindaci in Contatto 2.0, a Giugliano parte il servizio di chiamata vocale per informare i cittadini

A Giugliano è attivo il servizio “Sindaci in Contatto 2.0”, il sistema progettato per comunicare istantaneamente con tutta la cittadinanza.

In casi di emergenza o di comunicazioni istituzionali di rilievo, i cittadini riceveranno una chiamata vocale sul proprio numero di telefono.

“Comunicare correttamente con tutti i cittadini non è sempre un’impresa facile. Siamo consapevoli di questa sfida e per questo stiamo attivando pagine di dialogo attraverso il sito istituzionale e i social più diffusi - dice il sindaco Nicola Pirozzi. - Con questo servizio, sperimentiamo una nuova opportunità di comunicazione con le fasce di cittadini che sono lontani dal mondo digitale e, per questo motivo, spesso restano esclusi dalle informazioni sui servizi e sulle emergenze. Invito i familiari ad assicurarsi che si iscrivano".

Per raggiungere gli anziani, il Comune ha pensato a un percorso semplificato destinato a chi non ha dimestichezza con i computer o non possiede uno smartphone. Basta comporre un numero di telefono per essere registrati.

“Stiamo lavorando per accorciare le distanze tra l’Ente e i cittadini - continua Pirozzi - Questo servizio ottimizza la comunicazione in tempo reale e consente a tutti di essere raggiunti tempestivamente dalle notizie di pubblica utilità”. Il progetto è stato avviato dal Comando di Polizia municipale con la Protezione civile.

- Come funziona? I cittadini riceveranno una telefonata sul proprio cellulare con la comunicazione, attraverso una voce registrata o un messaggio di testo.

Un esempio. Immaginate che contemporaneamente squillino migliaia di cellulari e il Sindaco possa allertare immediatamente tutti i cittadini del rischio terremoto o di un allagamento di un quartiere o della momentanea sospensione idrica in un quartiere. Chi si iscrive dal sito indica anche l’indirizzo e questo consente di concentrare le comunicazioni anche per singoli quartieri.

- Come si aderisce? Le telefonate arrivano sui numeri di telefonia fissa già presenti in chiaro sugli elenchi telefonici. Mentre tutti gli altri cittadini sono invitati a iscriversi per ricevere le comunicazioni. Per essere inseriti nel progetto di comunicazione con chiamata vocale del Comune, basta comporre il numero verde 08118858576 dal proprio cellulare. Una voce registrata vi darà il benvenuto e vi comunicherà che il vostro numero è stato registrato. I più esperti potranno registrarsi cliccando sul banner del Comune “Sindaci in contatto 2.0”.

Scheda riepilogativa del servizio. Non è necessario scaricare nessuna App. Per aderire al progetto di comunicazione con chiamata vocale del Comune, basta comporre il numero verde 08118858576 dal proprio cellulare. Oppure iscriversi compilando il form attivo al link www.giuglianoincampania.sindacincontatto.it