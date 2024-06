Prova di emergenza in sala operativa: "Così ci prepariamo al bradisismo" |VIDEO

Simulazioni, prove d'evacuazione, contatti tra sale operative. E' cominciata la due giorni dedicata al bradisismo e all'applicazione del piano d'emergenza in caso di escalation sismica. al Centro direzionale è stato simulato il funzionamento della sala operativa regionale della Protezione civile in caso di sciame sismico. Domani, 26 giugno, toccherà ai cittadini dei Comuni coinvolti. Il rischio flop, però, è altissimo in quanto la partecipazione popolare prevista è bassissima. A Napoli, infatti, solo 30 cittadini hanno aderito alla simulazione. Un dato sconcertante se si considerano le centinaia di cittadini che durante la notte del 20 maggio, quando fu registrata la scossa di magnitudo 4,4, lamentavano l'assenza delle istituzioni. Quegli stessi cittadini che oggi disertano le prove.

"Oggi ci esercitiamo nello scenario 3 - spiega Italo Giulivo, capo della protezione civile Campania - Si tratta di uno scenario ancora più pesante di quello del 20 maggio. L'emergenza parte da una comunicazione dell'Osservatorio vesuviano di uno sciame sismico. Da quella segnalazione cominciano i contatti tra la nostra sala operativa e i Coc dei vari Comuni coinvolti. Domani toccherà ai cittadini, che si ritroveranno in aree di attesa e saranno prima assistiti e poi smistati verso centri di accoglienza dove troveranno ricovero per la notte o saranno dirottati verso alberghi o altre sistemazioni".

Sulla scarsa partecipazione dei cittadini Giulivo precisa: "Se si vive in un territorio a rischio bisogna essere consapevoli e informati. Invogliamo sempre le persone a partecipare e anche se non dovessero esserci grandi numeri noi non ci fermeremo con le simulazioni". La protezione civile ha completano lo screening degli edifici dei Campi Flegrei partito dopo le scosse del 20 maggio: "Ci sono 50 edifici - conclude Giulivo - che sono stati dichiarati inagibili. Altri, invece, hanno un quadro di inagibilità lieve. Adesso bisogna attendere che il Governo metta a disposizione le risorse previste perché possano esserci i lavori".