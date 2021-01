Un campo di calcio in ricordo di Simone: 19enne ucciso dopo un diverbio

Questa mattina il sindaco di Città Metropolitana, Luigi De Magistris, e quello di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, hanno inaugurato il nuovo campetto di calcio di viale dei Pini, dedicato alla memoria del giovane Simone Frascogna. Un momento di condivisone e di emozione vissuto insieme alla famiglia del giovane Simone. Alla cerimonia era presente anche Sal da Vinci.

“Il dolore si trasformi in impegno civile”

“Ricordiamo un ragazzo ucciso in un luogo di vita, in modo che il dolore si possa trasformare in impegno civile, in luoghi dove ragazzi si possano riunire per vivere e non per fare cose cattive”, ha detto de Magistris. “Avevamo un impegno preso con la famiglia. Non possiamo non onorare questo ragazzo barbaramente ucciso, morto per difendere un amico. Oggi, in tempi record, abbiamo intitolato questo campo a Simone. Casalnuovo è una città che va e va molto bene”, ha dichiarato il sindaco Massimo Pelliccia.

Alla cerimonia anche Sal da Vinci: “Era doveroso avvicinarmi a questa famiglia colpita da un evento triste. Sin dall’inizio la vicenda mi ha addolorato. Oggi sono con una famiglia acquisita, una madre che vive un dolore immenso. Da genitore e operatore della musica voglio ricordare Simone in questo luogo bellissimo”.

Ucciso con nove coltellate

Simone Frascogna è stato ucciso ucciso a 19 anni mentre lo scorso novembre difendeva un amico da una vile aggressione scaturita da futili motivi. Per l’omicidio del giovane sono stati fermati due ragazzi, uno dei quali minorenne. I carabinieri sono riusciti ad individuarli grazie ai video della videosorveglianza: la giovane vittima e l’amico sarebbero stato inseguiti da tre coetanei, che li avrebbero costretti a fermarsi sul corso Umberto I, dove c’è stata l’aggressione.