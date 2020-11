Sorpreso con 20 sim telefoniche nella cintura dei pantaloni: denunciato

Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Ponte dei Granili due persone a bordo di uno scooter che, alla loro vista, si sono allontanate velocemente per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati, trovando il passeggero in possesso di 20 sim telefoniche occultate nella cintura dei pantaloni.

L'uomo, un 20enne napoletano, ha dichiarato di averle acquistate in piazza Garibaldi da uno sconosciuto e, per tale motivo, è stato denunciato per ricettazione mentre il conducente, un 21enne napoletano con precedenti di polizia, è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e perché il motociclo era privo di copertura assicurativa e pertanto è stato sottoposto a sequestro.