Inciampa su un paletto rotto e cade di faccia: la denuncia è virale sui social

Inciampa su un paletto rotto e cade di faccia. La disavventura vede come protagonista una donna rimasta ferita mentre si stava recando a fare la spesa, L'episodio è stato riportato dal deputato Francesco Emilio Borrelli sui social.

“Ho ricevuto la denuncia di un episodio spiacevole accaduto sul marciapiedi di via Cesare Rossaroll, dove il moncone sporgente di un paletto parapedonale rimosso malamente non si sa bene da chi, è costato caro ad una residente che si recava a fare la spesa. La signora, ignara del pericolo, è inciampata e finita al suolo battendo la testa riportando vari punti di sutura al sopracciglio ed estesi ematomi al viso.

Probabilmente per un anziano potevano esserci conseguenze peggiori. Le strade e i marciapiedi della città necessitano di manutenzione e di messa in sicurezza, anche nelle zone centrali. Pavimentazioni traballanti e sconnesse si alternano in un quadro dissestato aggravato dall’opera di abusivi che mettono e tolgono paletti per riservare posti ai loro ‘clienti’ e da lavori eseguiti male e nella migliore delle ipotesi lasciati a metà. E’ a rischio l’incolumità dei cittadini, è una condizione da sanare senza lungaggini e rinvii”, ha scritto Borrelli.