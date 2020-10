Grave lutto per il “Signor distruggere”: morto il padre

Grave lutto per Vincenzo Maisto, l'influencer conosciuto al grande pubblico del web come “Il Signor distruggere”. Lo ha lasciato, all'età di 75 anni il padre. È stato lui stesso a darne notizia con un post su Instagram nel quale ha spiegato in che condizioni si trovava il genitore e come si sono svolte le cose negli ultimi giorni. Quelli che con tutta probabilità sono i sintomi del Covid non avrebbero ricevuto l'assistenza necessaria visto che solo dopo una settimana è arrivato il test seriologico, risultato positivo. Non hanno fatto in tempo i familiari a ottenere il tampone che l'hanno trovato morto in casa.

Il post su Instagram

Ringrazio tutti per i messaggi di condoglianze e affetto che sto ricevendo. Mio padre aveva 75 anni, era cardiopatico e diabetico. Da una settimana aveva la febbre a 38, il suo medico lo stava curando per una tracheite, ma non so se lo abbia mai realmente visitato. Ieri gli è stato fatto un sierologico che oggi pomeriggio ci hanno comunicato essere positivo, ma il sierologico non è il tampone e quest’ultimo post mortem non glielo faranno. Questa mattina ha chiamato mia sorella, che vive in una casa vicina con il marito, dicendole che non riusciva a respirare e che aveva le febbre alta. Il tempo impiegato da mia sorella per chiamare l’ambulanza e andare da lui per aprire la porta ai portantini ed è stato trovato morto seduto a terra nel bagno. Essendo io ateo, mia sorella atea, mio padre ateo e non essendo ipocriti, non ci sarà alcun funerale, ma solo la cremazione domani pomeriggio a Napoli. Ufficialmente, stando al certificato del medico presente questa mattina, è morto di insufficienza cardiaca. Questo è tutto, anche per colmare la morbosità di alcuni giornalisti a cui ho rifiutato diverse telefonate, perché dovevano sapere se era covid oppure no.