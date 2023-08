I carabinieri della stazione di Pozzuoli, nel Napoletano, hanno arrestato con l'accusa di contrabbando un 26enne del luogo già noto alle forze dell'ordine.

I militari hanno fermato l’uomo in via Ovidio a bordo di un’auto e, una volta perquisito, è stato trovato in possesso di 20 chilogrammi di sigarette illegali.

L’arrestato è al momento in attesa di giudizio.