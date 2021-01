Cinquanta chili di sigarette di contrabbando: tre persone in manette

I carabinieri della tenenza di Melito hanno arrestato per contrabbando di Tle Salvatore Orefice, Francesco Rinaldi e Gaetano Capobianco, di 54, 27 e 50 anni.

Tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati sorpresi in un'abitazione di via Salvatore di Giacomo con 2500 pacchetti di “bionde” di varie marche e prive del talloncino dei Monopoli di Stato.

Le sigarette – complessivamente 50 chili – avrebbero fruttato sul mercato nero oltre seimila euro. Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.