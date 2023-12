/ Via Salaiolo All'Orte del Conte

Cinque tonnellate di sigarette di contrabbando: la scoperta nel basso andato in fiamme

Polizia in azione in via Salaiolo all'Orte del Conte. I locali, già oggetto di sequestro dopo un incendio che li aveva rivelati come deposito illegale di "bionde", erano stati di nuovo occupati dai contrabbandieri