Sicurezza stradale, Manfredi: "E' priorità. Bene impegno Anas sui ragazzi"

“La sicurezza stradale è una priorità per ogni pubblica Amministrazione. Iniziative come quella di Anas, sul nostro territorio su input del Responsabile di Anas Campania, Nicola Montesano, per la premiazione di oltre 50 bambini di due scuole di Napoli che hanno ultimato con successo un laboratorio dedicato alla sicurezza stradale, sono particolarmente significative".

Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “Anas testimonia l’impegno – da noi condiviso – verso il comune obiettivo di sensibilizzare gli utenti ed i futuri utenti della strada ad una guida attenta, senza distrazioni. La nostra Amministrazione sulle strade urbane da mesi si sta adoperando per ridurre i rischi in sinergia con altre Istituzioni", ha aggiunto.