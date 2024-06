28enne si fa arrestare dai carabinieri: "Portatemi in carcere, non sopporto più mio nonno"

E’ notte a Varcaturo e i carabinieri della locale stazione sono impegnati nel servizio di perlustrazione, tra i vari compiti anche il controllo delle persone sottoposte alle misure restrittive.

I militari bussano alla porta di un 28enne. L’uomo è agli arresti domiciliari e mostra tutto il suo disappunto ai carabinieri: “Voglio andare via, portatemi in carcere!”, e poi “Non sopporto più mio nonno, è troppo pesante!”.

I carabinieri – impelagati nella controversia familiare tra comprensione e doveri dettati dalla Legge – riferiscono che non si può scegliere dove andare, specie di notte. Il consiglio è di interfacciarsi l’indomani con il proprio avvocato o, meglio ancora, tentare di risolvere le controversie nate con il nonno.

Il 28enne sembra essersi convinto e i militari riprendono così il servizio percorrendo le strade della frazione di Giugliano, ma un tarlo tormenta la pattuglia. Non passano neanche 5 minuti dal controllo al 28enne, che i carabinieri decidono di ritornare da quell’uomo. Per strada c’è proprio lui. I militari non possono fare altro che arrestarlo. In casa la valigia già pronta per un evasione premeditata.

L’arrestato è stato “accontentato” e ora è in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.