Si arrampica alla finestra dell'ex compagna: "Voglio vedere mio figlio"

Ieri pomeriggio gli agenti di Polizia sono intervenuti in via Dello Scirocco per la segnalazione di un uomo che, dopo essersi arrampicato alla finestra del primo piano di uno stabile, stava tentando di introdursi nell’appartamento della sua ex compagna.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo il quale ha raccontato che avrebbe voluto vedere il figlio ma la ex compagna non l’aveva fatto entrare; l’uomo, dopo un breve colloquio con gli operatori, si è allontanato ma, dopo qualche ora, si è recato nuovamente presso l’abitazione per poi allontanarsi.

Gli agenti sono intervenuti e, mentre stavano accompagnando la donna presso la Questura per denunciare l’episodio, sono stati raggiunti da uno scooter con un uomo a bordo il quale ha iniziato a minacciarli tentando di aggredire la donna ma gli operatori, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, l’hanno bloccato. Un 42enne siciliano con precedenti di polizia, è stato arrestato per violenza, lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché sanzionato per guida senza patente; infine, il motociclo è stato sottoposto a sequestro.