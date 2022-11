Sgomberi nel palazzo della camorra, la rabbia di una residente: "Vergogna. Viviamo da 20 anni qui"

Le forze dell'ordine sono entrate nel palazzo di via Egiziaca a Pizzofalcone situato a pochi passi da via Monte di Dio, ribattezzato il 'palazzo della camorra' per eseguire lo sgombero che era stato disposto dal gip del Tribunale di Napoli lo scorso 10 novembre nei confronti delle 16 famiglie che lo occupavano abusivamente. Alcune di queste sarebbero legate da vincoli di parentela con esponenti della criminalità organizzata.

Al momento l'operazione avviene senza particolari problemi. Solo una donna disperata per dover abbandonare la casa in cui viveva ormai da tempo ha esclamato: "E' una vergogna dopo 20 anni che siamo qui ci cacciano".

Borrelli: "E' ora di ripristinare la legalità"

“Da stamattina a Pizzofalcone 35 c'è la presenza di agenti in tenuta anti-sommossa per sgomberare gli occupanti abusivi legati ai clan”- dichiara il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, da tempo in prima linea nella battaglia alle occupazioni abusive gestite dalla camorra - "È tempo di ripristinare legalità e giustizia e di mettere fine a soprusi e prepotenze come quelle subite dalla signora Carlotta a cui hanno preso la casa con la forza mentre era in cura. Pizzofalcone dovrà diventare il simbolo della lotta agli abusi della criminalità organizzata. Abbiamo pagato un prezzo altissimo per affermare i diritti dei più deboli e delle vittime di un sistema indegno che andava avanti da troppo tempo. Che sia l’alba di un giorno nuovo senza più soprusi della camorra."