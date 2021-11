Ostacola lo sgombero della propria casa e minaccia i poliziotti con un coltello

Minaccia i poliziotti intervenuti per lo sgombero della sua casa. Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Pugliano in supporto a personale della Polizia Locale impegnato in un’operazione di sgombero di una palazzina pericolante.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una donna che non voleva abbandonare la propria abitazione la quale ha impugnato un coltello da cucina e ha minacciato e aggredito gli operatori.

Gli agenti hanno bloccato una 42enne romena con precedenti di polizia, denunciandola per resistenza, minacce e violenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi o di oggetti atti ad offendere; infine, il coltello con la lama della lunghezza di 18 cm è stato sequestrato.