Sgombero nel palazzo in cui visse San Giuseppe Moscati|VIDEO

Oggi dovrebbe avvenire lo sgombero del palazzo in cui visse San Giuseppe Moscati per presunta inagibilità, come da delibera del Comune di Napoli 01/2018 a tutela della pubblica e privata incolumità dell’immobile sito in via Cisterna dell’Olio 8/10.

Cinque famiglie rischiano di perdere la casa. Solo alcuni sono irregolari, altri legittimi assegnatari. Tra di loro c'è anche chi ha i documenti e le perizie di lavori svolti.

Presente un elevato numero di poliziotti. La protesta al momento è civile, ma non manca la tensione in via Cisterna dell'Olio.