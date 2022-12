Paura maltempo a Ischia: mille persone sgomberate

Più di mille persone evacuate ad Ischia a partire dalle 16 di oggi a causa dell'allerta meteo di colore giallo emanata dalla protezione civile regionale. A renderlo noto è Giovanni Legnini, commissario straordinario per la Protezione Civile a Ischia, durante una conferenza stampa. Il commissario, però, ricorda che non ci sarà "un allontanamento coattivo delle persone", ed inoltre i cittadini andranno sì in albergo ma "una volta cessato l'allarme, torneranno nelle loro case".

A garantire l'accoglienza dei cittadini durante l'evacuazione, che durerà probabilmente fino a domenica, sarà lo Stato. Il commissario, oltre a ricordare che l'evacuazione è realizzata in base al principio "di precauzione finalizzato ad evitare rischi", specifica che l'obiettivo è quello di procedere con la continuazione delle attività scolastiche in presenza da lunedì.