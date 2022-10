Sgombero in corso ai Colli Aminei: arriva la stretta del Comune

È in corso a Napoli lo sgombero di due appartamenti nella zona dei Colli Aminei. La Polizia Municipale, coaudivata dal personale della società Napoli Servizi, sta procedendo allo sgombero di case che, sottolineano al Comune, erano stati sottratti ai legittimi assegnatari. La giunta comunale di Napoli, presieduta dal sindaco Gaetano Manfredi, ha approvato quattro delibere per favorire legalità e inclusione che regolamentano il tema casa in città e tentano di sciogliere nodi storici di quella che per il capoluogo campano è una emergenza soprattutto per le fasce più giovani e quelle più povere.

Per procedere agli sgomberi, però, sono state previsti criteri di priorità. La liberazione degli appartamenti comincerà da quelli occupati illecitamente come regolarmente denunciato dal legittimo avente diritto oppure certificato dall'autorità competente. Sono circa una ventina i casi accertati dall'Amministrazione, tra cui un condominio di via Egiziaca a Pizzofalcone. A chi non potrà rimanere nella casa occupata, ma rientra in una categoria da tutelare, sarà erogato un voucher di circa cinquemila euro a famiglia per un totale di 500mila euro da appostare in bilancio. Per rientrare tra i possibili destinatari di contributi o per poter aderire al condominio sociale, la giunta ha individuato alcuni indicatori di vulnerabilità.