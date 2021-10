Voragine tra due palazzi: evacuate 31 famiglie

Ieri sera è stato necessario evacuare 31 famiglie dai loro appartamenti di Parco Petagna a Casalnuovo, sul corso Umberto, in provincia di Napoli, a causa di un cedimento strutturale tra i palazzi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Notte da incubo per i residenti degli edifici sgomberati per la voragine, tra i quali molti anziani e bambini. In molti sono stati ospitati in alberghi vicini per trascorrere la prima notte lontani dalle loro case, in attesa di notizie.