Più di 400 abusivi sgomberati dal Parco Verde di Caivano: incontro tra il prefetto e don Patriciello

Nell'incontro di stamani a Caivano avuto con il parroco don Maurizio Patriciello, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha ribadito l'importanza di "portare avanti tutte le iniziative necessarie per ripristinare la legalità, di cui sono parte integrante le ordinanze di sgombero adottate della Procura della Repubblica Napoli Nord, concernenti 254 alloggi di Parco Verde". La vicenda è quella delle case occupate abusivamente in zona che ieri sono state sgomberate dalle forze dell'ordine.

Il prefetto ha quindi sottolineato l'esigenza, a proposito degli sgomberati, di "tutelare i nuclei familiari, soprattutto laddove vi siano minori e soggetti fragili". In questo senso, ha concluso di Bari, "è massimo l'impegno delle istituzioni per contrastare le situazioni di degrado e salvaguardare chi si trova in situazioni di particolare disagio sociale e vulnerabilità".

L'intervento di Patriciello

Sul tema ieri era intervenuto anche don Maurizio Patriciello, noto per le sue battaglie contro l'illegalità del quartiere popolare purtroppo noto soprattutto per drammatiche vicende di cronaca. Il prelato aveva chiesto attenzione per i 419 sfollati (e indagati per invasione arbitraria di edifici finalizzata all'occupazione).

"Il prefetto - racconta don Maurizio - è stato con noi più di un'ora e mezza e ci ha dato rassicurazioni che nessuno sarà messo in strada. Alle donne ha detto di stare tranquille. Certo, non si contesta il passaggio fatto dalla Procura, che ovviamente fa il proprio lavoro. Ma il prefetto ha anche evidenziato che dai numeri bisogna ora passare alle persone, ed un conto sono quelle oneste, e un altro sono i camorristi, che vanno cacciati dagli alloggi occupati. Lunedì il prefetto vedrà il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, e martedì incontrerà noi per dirci l'esito dell'incontro. Ma dopo la visita di oggi e la grande sensibilità umana mostrata dal prefetto - conclude don Maurizio - sono molto fiducioso, e lo sono anche le donne del Parco Verde".

A Caivano fin qui non ci sono state proteste, ma piccole manifestazioni spontanee soprattutto di donne che vivono negli alloggi sequestrati. Di Bari ha incontrato anche una loro rappresentanza.

Gli ultimi controlli a Caivano

Intanto nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio proprio nel Parco Verde di Caivano.

Nel corso del servizio sono state identificate 180 persone, controllati 114 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e contestate 3 violazioni del Codice della Strada.