Immobili del Comune al Centro storico: via agli sgomberi

Enorme spiegamento di mezzi e uomini delle Forze dell'ordine stamane, di buon'ora, al Centro Storico per un'operazione contro gli occupanti abusivi dell'immobile comunale di via san Nicola a Nilo destinato a “ritiro per anziani”.

Le Forze dell’Ordine hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica: 6 le persone individuate come "occupanti abusivi" di altrettanti cespiti all’interno del plesso edilizio di proprietà del Comune di Napoli nel cuore del Centro Storico.

L’attività investigativa - spiega un comunicato - è stata posta in essere dalla Squadra Mobile, dal Commissariato Decumani, dalla Guardia di Finanza di Napoli e dalla Polizia Locale di Napoli – Unità Operativa Tutela Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza. L’attività investigativa interforze, svolta attraverso molteplici accertamenti documentali resi particolarmente gravosi dalla difficoltà di ricostruire compiutamente un sistema di assegnazioni storico e dalle conseguenti attività di sopralluogo, ha permesso di raccogliere numerosi elementi a carico degli indagati per "invasione di terreni ed edifici", utili all’emissione del provvedimento cautelare reale.

Dal medesimo stabile, qualche tempo fa, erano state sgombrate persone ritenute contigue a clan camorristici operanti nella zona.

Grande lo stupore tra i numerosi turisti presenti in zona che hanno assistito alle operazioni. Sul posto, come da prassi, anche mezzi e sanitari del 118 che, tra l'altro, hanno soccorso una donna colta da malore.

La nota del Viminale: "Sono necessari"

“A Napoli, oggi, un ulteriore intervento, tra quelli già avviati in tutto il Paese, per tutelare il patrimonio edilizio pubblico e restituirlo ad un uso legale. È una strada su cui è necessario proseguire perché solo intervenendo sulle occupazioni abusive, che molto spesso interessano immobili fatiscenti, è possibile dare avvio a quei processi di riqualificazione urbana che giocano un ruolo di grande importanza sia sul piano della legalità che della vivibilità dei quartieri”, ha dichiarato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi commentando dagli Stati Uniti - dove si trova in missione - gli sgomberi in corso oggi nel capoluogo partenopeo, in un palazzo di proprietà comunale in vico San Nicola a Nilo.