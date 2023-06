Occupazioni abusive a Pizzofalcone, sgomberati altri 19 appartamenti

Nuovo sgombero a Pizzofalcone. Al civico 35 di via Egiziaca sono intervenuti polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale notificando un decreto di sequestro a 20 persone. Avrebbero occupato abusivamente 19 appartamenti dello stabile.

Le indagini sono sempre quelle iniziate dopo l'occupazione abusiva dell'abitazione di Carlotta, una ex professoressa di 90 anni che si allontanò per qualche giorno da casa per accertamenti medici e che al rientro la trovò abitata da altre persone con tanto di serrature della porta cambiate.

In totale sono saliti a 35 gli appartamenti che si è scoperto erano occupati abusivamente, anche da persone legate alla camorra. Già nel dicembre dell'anno scorso erano state sgomberate le prime 16 abitazioni nello stabile di via Egiziaca a Pizzofalcone.

Le indagini interforze hanno consentito di raccogliere numerosi tra quelli che le forze dell'ordine definiscono "elementi a carico degli indagati nei confronti dei quali viene ipotizzata l'invasione di terreni ed edifici".