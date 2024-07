La canonica dei Taffettanari è libera: sgomberata definitivamente

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è recato quest'oggi nella canonica della chiesa di San Biagio ai Taffettanari, in via San Biagio ai Taffettanari, 13, a Napoli per la restituzione al commissario prefettizio degli immobili liberati da quattro nuclei familiari occupanti abusivi. Il prefetto, nel dicembre scorso, aveva disposto il commissariamento della Opera Pia Chiesa San Biagio ai Taffettanari, intestataria degli alloggi. A seguito dell'attività svolta, la procura di Napoli aveva disposto il sequestro preventivo dei locali occupati.

Presente anche il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha portato la vicenda in parlamento. "I protagonisti di questa deplorevole vicenda dovranno essere consegnati alla giustizia - spiega Borrelli -. Gente come i Macor non rappresenta Napoli, la città li ripudia. Ringrazio l'autorità giudiziaria, il prefetto di Napoli, i vertici attuali della curia, il Comune e le forze dell'ordine per aver posto fine a questa vergogna e anche la trasmissione Report, che sollevò la vicenda.

Provo un disprezzo senza confini per questa gentaglia e non mi darò tregua fino a che non si sarà estinta e con essa quella mentalità criminale e violenta che tramanda di generazione in generazione. Adesso bisogna far pagare a questo clan tutte le spese sia dal punto di vista giudiziario che economico. Si erano appropriati di una palazzina nella quale avevano fatto anche dei lavori abusivi. Adesso devono pagare tutto".