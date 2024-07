Blitz contro i Mazzarella: irreperibile arrestato a Chioggia

I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, con il supporto e la collaborazione dei militari della compagnia di Chioggia, hanno catturato Ciro Oliviero, 48enne sfuggito alla cattura durante l’operazione che, ieri mattina, ha inferto un duro colpo al clan camorristico Mazzarella. Oliviero è stato localizzato e catturato nel comune di Chioggia, in provincia di Venezia.

L'inchiesta

Ventidue persone sono state arrestate in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa a corollario di una inchiesta sugli affari illeciti gestiti da due clan legati ai Mazzarella, ossia i Giuliano e i Caldarelli. A vario titolo sono contestati i reati di associazione di stampo mafioso, tentato omicidio, lesioni, rapina, estorsione, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, tutti aggravati dal metodo mafioso in quanto commessi da soggetti appartenenti alla cosca.

Il provvedimento cautelare, firmato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, abbraccia gli esiti di due indagini condotte da personale della Squadra mobile di Napoli, del Nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli e del commissariato Vicaria-Mercato ed in particolare uno condotto dalla Squadra Mobile in relazione al clan Giuliano, articolazione del più ampio sodalizio dei Mazzarella, operante nei quartieri Forcella e Maddalena. L'altro, invece, sviluppato sempre dalla Squadra Mobile di Napoli e dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli è relativo al gruppo della cosiddetta paranza di San Gaetano, operante nel Rione San Gaetano, e al gruppo dei Caldarelli, operante nella zona delle Case Nuove, entrambi articolazioni del clan Mazzarella.