Sfregiato il campanile della Basilica di Santa Chiara: "Un atto vergognoso, vigliacco, imperdonabile"

Il campanile della Basilica di Santa Chiara è stato sfregiato con dei nuovi graffiti. I vandali, oltre a sfregiare il noto torrione, hanno anche oscurato la telecamera di videosorveglianza installata proprio per prevenire atti illeciti in zona.

A denunciare quanto accaduto, con un post social, è il consigliere della II Municipalità, Pino De Stasio: "Ecco stamane che cosa è comparso sulla torre campanaria di Santa Chiara. Un atto vergognoso, vigliacco, imperdonabile. Spero che qualche occhio elettronico dell’area abbia ripreso questo maledetto imbrattatore. Noto che la telecamera posizionata di fronte al campanile è stata messa fuori usa da una bomboletta spray. Mi attivo per allertare i dormienti uffici comunali e della sovrintendenza. Poveri noi".

Lo stesso De Stasio ha poi rivolto un appello al ministro della cultura Sangiuliano: "Gentile Ministro Sangiuliano, in qualità di consigliere della seconda municipalità di Napoli mi corre l'obbligo segnalare agli uffici in indirizzo, ed a Lei cittadino napoletano, il gravissimo scempio che la notte scorsa è stato perpetrato ai danni della storica torre trecentesca della Basilica di Santa Chiara a Napoli.

Come potrà osservare dalle foto allegate, financo la telecamera collegata con gli uffici della sicurezza dei carabinieri è stata imbrattata, questo per nascondere agli occhi elettronici i colpevoli di tale gravissimo atto che colpisce l'intera comunità cittadina e la memoria antica di questa strordinaria città. Sono fiducioso che Ella, tramite gli uffici periferici di sua stretta competenza, possa intervenire nel più breve tempo possibile per rimuovere le decine di imbratti che mortificano il nostro patrimonio storico che si trovano sul prezioso campanile in marmo".