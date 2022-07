Sfregiata dal fidanzato, l'avvocato del 17enne: "Non voleva uccidere"

"Non voleva uccidere la fidanzatina. Le indagini poi spiegheranno se è sussistente la premeditazione o se è ha agito in preda a un raptus", è la tesi dell'avvocato Domenico dello Iacono, legale del diciassettenne che ieri è stato sottoposto a fermo con l'accusa di aver sfregiato al volto la 12enne di Montesanto.

Il giovane è da ieri nell'Istituto per minori dei Colli Aminei di Napoli in attesa dell'udienza di convalida. I carabinieri lo hanno fermato nei nei pressi della caserma dove si stava recando, assieme all'avvocato, per consegnarsi alle forze dell'ordine.

Il minorenne sarebbe legato da vincoli di parentela con una nota famiglia malavitosa del quartiere.

Le condizioni di salute della 12enne

La ragazzina ha riportato una ferita profonda al volto. E' stata operata e la prima prognosi parla di 30 giorni per un danno permanente al viso. Successivamente è stata portata al Santobono e poi dimessa.