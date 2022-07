Sfregiata al volto a soli 12 anni: fermato il fidanzato

Lei ha 12 anni e lui 16, le loro vite si incrociano nel dedalo di vicoli che dai Quartieri Spagnoli portano a Montesanto. Chi la conosce di lei dice che è poco più di una bambina, piccolina, che mostra anche meno di 12 anni, e viene da una famiglia di gente umile, abituata a spaccarsi la schiena per sbarcare il lunario. Di lui gli atti dicono che è già noto alle forze dell'ordine. Tra loro era nato qualcosa, ma 12 e 16 anni sono talmente pochi che sembrava una delle tante storie tra ragazzini. E come tutte le storie tra ragazzini sembrava finita, così pochi giorni fa si erano "lasciati".

Oggi l'epilogo assurdo e tragico che solo un delicato lavoro da parte dei carabinieri ha consentito di ricostruire. A quanto pare lui non riusciva ad accettare la fine di quella storia. Gelosia insana, vendetta o un tentativo di cancellare per sempre la bellezza acerba e non ancora sbocciata di lei, quale sia davvero il movente del gesto dovranno stabilirlo gli inquirenti. Il 16enne sarà sottoposto ad interrogatorio protetto. Dagli inquirenti il massimo riserbo nel tentativo di proteggere l'identità dei due ragazzini.

Difficile dimenticare l'accaduto, dal momento che la prognosi dei sanitari che hanno prestato le prime cure alla 12enne parla chiaramente di "danno permanente".