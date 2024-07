Sfratto rinviato dopo l'appello di una famiglia attraverso NapoliToday

La famiglia Imperatrice avrà due mesi per cercare una nuova sistemazione. Il capofamiglia, Umberto, aveva lanciato un appello attraverso NapoliToday chiedendo più tempo per sè, per sua moglie e per i loro tre figli minorenni. Lo sfratto era previsto per il giorno 11 luglio e puntuale si è presentato l'ufficiale giudiziario. Davanti al portone di via Nicotera 90, dove la famiglia vive da due anni, c'erano anche gli attivisti del Comitato per il Diritto all'abitare. E' partita una lunga contrattazione che si è conclusa con una decisione di buon senso: il rinvio di due mesi. Oltre ai tre minori, di 14, 7 e 2 anni, ci sono altri due elementi da considerare. Il primo è una malattia tumorale alla gamba di cui soffre Umberto; il secondo è che gli Imperatrice denunciano di aver subito una truffa immobiliare.

L'appartamento è di proprietà dell'Ente morale Suor Orsola Benincasa. La famiglia ha presentato alla polizia una denuncia per truffa a carico di un uomo, un dipendente dell'Ente stesso, che nel 2022 avrebbe trovato questa sistemazione in cambio di 700 euro. Il tutto dopo una corposa corrispondenza su Whatsapp, dove sono specificate le cifre e i tempi di consegna. La famiglia dichiara anche di avere speso 25mila euro di lavori per ristrutturare l'abitazione che, in origine, era fatiscente. Umberto è addirittura in possesso di un foglio firmato, con tanto di timbro del Suor Orsola, che gli è stato presentato come pre-contratto.

Di questa assegnazione, però, l'Ente dichiara di non sapere nulla. Intervistando il presidente del Suor Orsola Lucio D'Alessandro, NapoliToday ha appreso che l'uomo in questione è stato licenziato per "comportamenti non corretti" non meglio specificati. D'Alessandro non ha fornito altre informazioni: "So solo che siamo di fronte a un'occupazione senza titolo e che c'è un provvedimento del giudice. Dei figli minorenni, della malattia del padre e della denuncia per truffa non sono a conoscenza" si è limitato a dire. In attesa che la giustizia faccia il suo corso e accerti se siamo in presenza di un raggiro o meno, Umberto e i suoi cari avranno due mesi per trovare un nuovo alloggio.